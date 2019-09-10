В Екатеринбурге полиция ищет жертв докторов-мошенников

Екатеринбургская полиция ищет людей, пострадавших от рук аферистов из компании "Глобал Мед". Показания жертв лжеврачей помогут расследовать уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), которое было возбуждено после серии публикаций в "Российский газете".

По данным следствия, c июня 2016 года по август 2018 года работники медицинского центра на улице Белинского обзванивали горожан и приглашали на якобы бесплатное обследование. После осмотра "доктора" начинали пугать клиентов серьезными заболеваниями и под давлением вынуждали пройти дорогостоящее лечение. В реальности же у людей либо не было никаких болезней, либо лечение им предлагали не имеющее отношения к настоящей медицине.

Как рассказала ранее "РГ" заслуженная артистка РСФСР Надежда Иванова, ставшая одной из жертв мошенников, ее сначала донимали звонками из медцентра, уговорили прийти на диагностику. "Руки и ноги поставили на какие-то пластины: "Варикоз!" Я испугалась. Предложили пройти курс процедур и купить "уникальный комплект" из матраса, подушки и сапожка: "Не только варикоз вылечат, но и нормализуют давление! Можно в кредит", - вспоминает женщина.

Сначала уголовное дело об афере завели в Москве, где также работали подобные центры, затем - и в Екатеринбурге.

"С пациентами заключали договоры об оказании платных медицинских услуг и похищали их деньги путем заключения кредитного договора для оплаты навязанных услуг. Суммы варьировались от ста тысяч и более. Общий ущерб, о котором известно на данное время, уже составил более трехсот тысяч рублей", - сообщает отделение по связям со СМИ управления полиции Екатеринбурга.

Всех, кто мог пострадать от действий представителей медицинского центра, просят обратиться в следственную часть городского УМВД по телефону (343) 294-14-96.