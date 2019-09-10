Volkswagen представил модель новой эры

Наконец-то череда тизеров и выдача крохотных порций информации о Volkswagen ID.3 будет прекращена - первый электрический хэтчбек марки представлен официально. В самой компании новинку называют премьерой, сравнимой с появлением в своё время Beetle и Golf - отсюда и цифра 3 в названии, которая также указывает на то, что автомобиль принадлежит к компактному классу.

В основе Volkswagen ID.3 лежит модульная платформа MEB, которая изначально проектировалась под создание электрокаров. Несмотря на кажущуюся компактность, новинка оказалась крупнее Golf: ширина - 4260 мм, ширина - 1810 мм, высота - 1550 мм. Колёсная база всего на 21 мм меньше, чем у Passat - 2770 мм. Заявленный объём багажного отделения составляет 380 литров, то есть опять же не уступает иконическому Golf, который, кстати, на открывающемся автосалоне во Франкфурте не покажут: видимо, посчитали, что две громкие премьеры помешают друг другу.

Ранее "РГ" рассказывала, что первым на рынок выйдет ID.3 1st - версия, приуроченная к началу продаж. Она оснащается 204-сильным электромотором, установленным на задней оси, и тяговой батареей на 58 кВт*ч. Таких хэтчбеков будет выпущено 30 000 экземпляров, которые уже раскуплены (цена до сих пор неизвестна, но в официальном пресс-релизе Volkswagen указан примерный прайс - менее 40 000 евро). Также у ID.3 будет версия с двигателем мощностью 150 л.с.

На выбор предложат батареи разной ёмкости, и можно будет выбирать в зависимости от потребностей: 45, 58 и 77 кВт*ч. Запас хода соответственно составляет 330, 420 и 550 км.

Производство Volkswagen ID.3 начнётся в ноябре в Цвиккау, но то будет выпуск предсерийных машин. Сейчас на заводе идёт завершающая стадия установки и отладки оборудования. Летом следующего года должна запуститься вторая сборочная линия. Кстати, на лето 2020-го запланированы первые поставки клиентам товарных образцов ID.3.

Volkswagen ID.3 стал первенцем на пути к электрификации моделей концерна: в последующие три года бренды, входящие в состав Volkswagen Group, выпустят 33 "зелёные" новинки.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.