Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре 09.09.2019
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 09.09.2019
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью 09.09.2019
МАЗ с "еврокабиной": стала известна цена и объем выпуска 09.09.2019
10.09.2019 08:24
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen представил модель новой эры

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Наконец-то череда тизеров и выдача крохотных порций информации о Volkswagen ID.3 будет прекращена - первый электрический хэтчбек марки представлен официально. В самой компании новинку называют премьерой, сравнимой с появлением в своё время Beetle и Golf - отсюда и цифра 3 в названии, которая также указывает на то, что автомобиль принадлежит к компактному классу.

Фото: REUTERS
Что покажут на международном автосалоне во Франкфурте

В основе Volkswagen ID.3 лежит модульная платформа MEB, которая изначально проектировалась под создание электрокаров. Несмотря на кажущуюся компактность, новинка оказалась крупнее Golf: ширина - 4260 мм, ширина - 1810 мм, высота - 1550 мм. Колёсная база всего на 21 мм меньше, чем у Passat - 2770 мм. Заявленный объём багажного отделения составляет 380 литров, то есть опять же не уступает иконическому Golf, который, кстати, на открывающемся автосалоне во Франкфурте не покажут: видимо, посчитали, что две громкие премьеры помешают друг другу.

Ранее "РГ" рассказывала, что первым на рынок выйдет ID.3 1st - версия, приуроченная к началу продаж. Она оснащается 204-сильным электромотором, установленным на задней оси, и тяговой батареей на 58 кВт*ч. Таких хэтчбеков будет выпущено 30 000 экземпляров, которые уже раскуплены (цена до сих пор неизвестна, но в официальном пресс-релизе Volkswagen указан примерный прайс - менее 40 000 евро). Также у ID.3 будет версия с двигателем мощностью 150 л.с.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio

На выбор предложат батареи разной ёмкости, и можно будет выбирать в зависимости от потребностей: 45, 58 и 77 кВт*ч. Запас хода соответственно составляет 330, 420 и 550 км.

Производство Volkswagen ID.3 начнётся в ноябре в Цвиккау, но то будет выпуск предсерийных машин. Сейчас на заводе идёт завершающая стадия установки и отладки оборудования. Летом следующего года должна запуститься вторая сборочная линия. Кстати, на лето 2020-го запланированы первые поставки клиентам товарных образцов ID.3.

Volkswagen ID.3 стал первенцем на пути к электрификации моделей концерна: в последующие три года бренды, входящие в состав Volkswagen Group, выпустят 33 "зелёные" новинки.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью
Внедорожник Nissan, который не купить в России, показали без камуфляжа
#Volkswagen