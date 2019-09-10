Volkswagen сменил логотип и заговорил женским голосом

Вместе с электрокаром Volkswagen ID.3 компания презентовала новый логотип, который впервые появился на высотном здании штаб-квартиры концерна в Вольфсбурге. Привычная лигатура W лишилась трёхмерности и была отрисована в "плоском" варианте. И это только начало, за которым следуют большие перемены…

В компании отметили, что редизайн был проведён в кратчайшие сроки и без привлечения сторонних агентств - участвовали только штатные структуры. За редизайном лого последует ребрендинг - крупнейший в мире: 154 страны! Сначала изменения произойдут в Европе, в октябре - в Китае, затем в Северной и Южной Америке, а с 2020 года - на остальных рынках.

Здесь стоит подчеркнуть, что ребрендинг подразумевает не только смену вывески. Со вступлением в новую эру электрической мобильности в Volkswagen решили изменить всё коренным образом: начиная от корпоративных тонов до появления звукового логотипа. Звукоряд заменит известный слоган бренда, так как, по мнению компании, это сделает бренд отличным и более узнаваемым.

Интересно прозвучало заявление о том, что Volkswagen не будет делать автомобиль главным персонажем своих фотографий и основное внимание уделит людям, показу реалистичных ситуаций, в которых узнает себя каждый.

Главная тенденция в рекламе на сегодняшний день - гендерная. Многие бренды, которые воспринимаются как чисто мужские (например, Harley-Davidson), приглашают к участию в рекламе девушек. На протяжении нескольких десятилетий ролики Volkswagen озвучивали мужчины, теперь с покупателем будет говорить "женщина с тёплым, приятным и уверенным голосом". Почти на всех рынках.