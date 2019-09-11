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11.09.2019 17:59
Рубрика: ПДД

Эксперты сочли логичным ужесточение наказания за нарушения ПДД

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наказание за нарушение ПДД в том случае, если в салоне находится несовершеннолетний, должно быть жестче, считает руководитель системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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Так он прокомментировал поручение правительства о проработке вариантов ужесточения наказаний для водителей-нарушителей. Напомним, что ранее вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минюсту и МВД проработать вопрос отнесения к отягчающим обстоятельствам наличие несовершеннолетнего в автомобиле, который нарушает правила дорожного движения​​​. Срок исполнения поручения по итогам правительственной комиссии по безопасности дорожного движения - 31 марта 2020 года.

"Дело в том, что действительно назрело, это абсолютно правильная инициатива, давно надо было это сделать. Но здесь нужно проработать главный момент, который может возникнуть: это то, что огромное количество нарушений фиксируется камерами видеофиксации, а камера не может рентгеном просвечивать, есть ли в салоне несовершеннолетний ребёнок, младенец, - передает RT слова эксперта. - Как быть с этой ситуацией? Формально нарушает автомобиль, и выписывается штраф на автомобиль и водителя".

#нарушения ПДД