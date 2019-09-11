Из московских офисов начали убирать вендинговые автоматы Healthy Food

Вендинговые автоматы сети Healthy Food, предлагающей готовую еду под маркой здоровой пищи, начали убирать из московских офисов после массовых отравлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников нескольких офисов.

Как рассказали собеседники агентства, сначала из автоматов убрали еду и отпечатали их. А в среду после публикации результатов проверки Роспотребнадзора, демонтировали и убрали из помещений.

Случаи отравления сальмонеллезом были зафиксированы в июле этого года у десятков человек, покупавших еду в этих аппаратах.

Ситуация вызвала резонанс. Некоторые СМИ провели журналистские расследования и выявили, что продукция производилась в антисанитарных условиях.

Роспотребнадзор провел проверку и 11 сентября сообщил о выявленных многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в цехе по производства продукции для сети Healthy Food.

В частности, неудовлетворительным было состояние помещений, частично использовалось ржавое оборудование, холодильное оборудование было неисправным. Также было установлено, что производство велось без инструкции. Готовые блюда оставлялись на следующий день. При этом бирки со сроками хранения переклеивали. Сырая и готовая продукция хранились вместе, что категорически запрещено.

Также, по данным Роспотоебнадзора, на часть сырья не были предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Ранее также сообщалось, что Healthy Food закрыла свое собственное производство.

Пострадавшим в общей сложности сеть выплатила 2,5 миллиона рублей компенсаций.