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11.09.2019 12:20
Рубрика: Легковые авто

Компенсация: Volkswagen показал прототип кроссовера ID.4

Текст: Евгений Костин
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

На автосалон во Франкфурте Volkswagen приехал с хэтчбеком ID.3, который уже окрестили "народным электрокаром". Но ID.3 оказался не одинок: за стеклом немцы с оказией показали закамуфлированный прототип кроссовера ID.4, который в серийном исполнении может быть представлен весной 2020 года.

Основой для будущей новинки стал концепт ID. Crozz, показанный ровно два года назад. Имя кроссовера - ID.4 - агентству Automotive News раскрыл анонимный источник, знакомый с планами компании.

Фото: www.weibo.com/acarfor
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Без сомнений, новинка спроектирована на архитектуре MEB и может получить полный привод, который был реализован на концептуальном ID. Crozz. Суммарная отдача электромоторов (по одному на каждой оси) составляла 306 л.с., а запаса ёмкости батареи хватало на 500 км.

Volkswagen ID.4 станет своеобразной компенсацией для рынка Соединённых Штатов, который не получит хэтчбек ID.3. Продажи электрического SUV могут начаться в конце 2020 года. Модель в течение, как минимум, двух лет будет импортироваться из Европы, а потом может встать на конвейер завода в американском городе Чаттануга, штат Теннесси.

Скорее всего, вслед за Volkswagen ID.4 последует и кроссовер Skoda, предтечей которого является концептуальный Vision iV. Они схожи с ID. Crozz по габаритам и абсолютно идентичны по силовой установке.

Фото: www.motor1.com
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#Volkswagen