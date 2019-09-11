Кто и почему сражается в Праге с памятником маршалу Коневу

Монумент в честь советского полководца Ивана Степановича Конева расположен на площади Интербригад в элитном пражском районе, где находится большинство иностранных диппредставительств, в том числе посольство Российской Федерации. Он был воздвигнут в 1980 году по проекту чехословацкого скульптора Зденека Крыбуса, открытие приурочили к 35-й годовщине освобождения Праги.

Конечно, тогда, почти сорок лет назад, никто здесь не ставил под сомнение и роль маршала в разгроме фашистских войск, и подвиг наших воинов, сто сорок тысяч из которых отдали свои жизни в боях на территории Чехословакии. Да и потом, с крушением социализма, а затем распадом чехословацкого государства, памятник Коневу возвышался на площади символом победы над вселенским злом. Кроме того, в столице именем маршала была названа улица, а на здании городской ратуши с 1946 года существовала мемориальная доска с текстом на чешском и русском языках: "9 мая 1945 года стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной Армии под командованием Героя Советского Союза Маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу. В благодарность маршал И.С. Конев избран почетным жителем г. Праги".

Однако несколько лет назад вокруг памятника, а затем и мемориальной доски стали происходить странные события. Некие таинственные "вандалы" под покровом ночи регулярно оскверняли пьедестал розовой краской. Причем, обратим на это внимание, монумент расположен не в лесу, не в парке, а на одной из самых оживленных пражских улиц, на хорошо освещенной площади, в окружении многоэтажных домов, иначе говоря, в такой зоне, где определить и изловить злоумышленников для полиции - пара пустяков. Но отчего-то каждый раз осквернители благополучно оставались неуловимыми, зато для руководства района Прага-6 всегда находился повод заявить о том, что якобы сами местные граждане не хотят жить по соседству с освободителем их столицы.

Беды не обошли стороной и мемориальную доску. В апреле 2017 года в ходе ремонта ратуши она была демонтирована, а затем, когда ремонт завершился, так и не вернулась на свое место. Городской магистрат отправил ее в музей, объяснив это тем, что на доске будто бы недостаточно четко прописано значение Пражского восстания. Протесты российской стороны, в том числе заявления нашего посольства, остались без внимания.

Обратим внимание также на следующий факт: все акты вандализма стали происходить с появлением на посту старосты района Прага-6 некоего Ондржея Коларжа, всплывшего из глубин чешской политики в роли лидера местной организации партии ТОП-09. Именно этот человек стал в мирное время главным противником советского военачальника, почившего еще в 1973 году.

А теперь о том, как названный чиновник сражается с памятником.

Тут надо пояснить, что партия ТОП-09 объединяет граждан с крайне правыми взглядами. Они ориентированы исключительно на Запад, а все связанное с Россией и социалистическим прошлым их государства предается анафеме. Когда-то, в 90-е и в начале нулевых годов, это было здесь достаточно популярным, но с годами прагматичные чехи отказали в своих симпатиях как правым, так и левым. На последних парламентских выборах ТОП-09 едва преодолела пятипроцентный барьер, а мандат законодателя получили лишь семь ее представителей. Но чем слабее были позиции "западников", тем ожесточеннее становились их антироссийская риторика и действия.

В 2017 году после очередного акта осквернения памятника члены муниципалитета Праги-6 с подачи старосты Коларжа приняли решение разместить на постаменте специальную табличку с текстом на трех языках, который бы пояснял, что советский маршал не только освобождал Прагу, но и подавлял венгерское восстание в 1956 году, участвовал в сооружении Берлинской стены в 1961-м, а в 1968-м "лично поддержал проведение разведки перед вторжением войск Варшавского договора".

Это вызвало волну протестов у тех горожан, которые не разделяют антироссийские взгляды "топовцев". Здравомыслящие чехи задавались справедливым вопросом: если памятник на площади Интербригад символизирует конкретную роль полководца в уничтожении гитлеровской заразы и спасения Праги от почти неминуемой гибели, то при чем здесь венгерские события, сооружение Берлинской стены или вторжение-68?

Местные историки, к которым обращались за консультациями, так и не смогли внятно ответить, участвовал ли Конев в подготовке военной операции "Дунай". Да, в мае 1968 года он действительно возглавлял представительную делегацию ветеранов Второй мировой войны, приезжавшую в Прагу на празднование Дня Победы. Там, кроме давно вышедшего на пенсию Ивана Степановича, было много других славных героев войны - маршал Москаленко, генерал армии Лелюшенко, воздушные асы Кожедуб и Покрышкин, а также известные журналисты, поэты и прозаики. Надо быть либо циником, либо большим фантазером, чтобы считать "разведывательной миссией" визит этой делегации почтенных ветеранов.

Да и в Берлине маршал Конев никакого отношения к стене и репрессиям иметь не мог хотя бы потому, что был назначен командующим Группой войск 9 августа 1961 года, а стену начали возводить 13 августа, иначе говоря, решение отгородиться от Запада было принято задолго до его появления в Германии.

Здравомыслящие чехи, узнав об инициативе муниципалитета, также спрашивали: а как быть с другими пражскими памятниками? Если дело так пойдет дальше, то придется и на других монументах размещать пояснительные таблички. Например, на знаменитом памятнике Францу Кафке указать, что его произведения отличались безысходностью и абсурдом, а на взглядах писателя сказались идеи марксизма. На памятнике Уинстону Черчиллю пояснить: виновник геноцида бенгальских детей. И ведь первый президент Чехии Вацлав Гавел тоже не без греха: поддержал варварские бомбардировки Югославии в 1999 году. А "отец всех чехов" король Карл Четвертый закрывал глаза на еврейские погромы. Этак мы далеко зайдем…

Как бы там ни было, но табличка, несмотря на протесты части местной общественности и заявления российской стороны, на постаменте появилась. Казалось бы, теперь можно было поставить точку. Однако для старосты Коларжа это, как выяснилось, оказалось только промежуточной победой в его войне с освободителем Чехословакии.

Вскоре глава района заявил, что муниципалитет не станет возражать, если монумент будет перенесен на территорию российского посольства. А ночные осквернения памятника при явном попустительстве местных властей продолжались.

Последний акт вандализма был зафиксирован в ночь на 22 августа, когда опять-таки под покровом тьмы маршала облили краской, а наутро пан Коларж отказался очищать гранит. Более того, теперь он пошел еще дальше в своей войне, приказав обнести мемориал строительными лесами и закрыть его пленкой. Глава района также выпустил целый залп явно провокационных заявлений, например, сказал, что "большинство жителей района против памятника", что муниципалитет не намерен в дальнейшем терпеть "эту гнусь, которую устраивают Россия и ее прислуга", что памятник является исключительно имуществом района Прага-6.

Это снова вызвало ожидаемую реакцию других пражан, которые 2 сентября вышли на акцию протеста против действий районной администрации и добились приведения памятника в надлежащий вид.

Теперь как раз самое время поведать о том, как реагируют на эту неравную войну другие жители Чехии. Да, у пана Коларжа, безусловно, есть свои сторонники. Но и противников тоже достаточно. Именно они 2 сентября числом в три сотни явились на стихийный митинг в защиту маршала. Сюда пришел пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек, который напомнил, что именно войска под командованием Конева в январе 1945-го освободили узников лагеря смерти Освенцим, призвал политиков, прокуратуру и полицию воспрепятствовать явному злу.

Свое слово сказал президент страны Милош Земан: "Те, кто борются с памятником, являются трусами. Памятники не могут защищаться". Министр внутренних дел, он же лидер социал-демократов, Ян Гамачек был более сдержан, но тоже высказался за сохранение памятника, предложив провести референдум среди жителей Праги-6.

Отреагировала на очередной скандал и живущая в Москве дочь маршала, она предложила перенести монумент в Россию, "пока чехи грызутся из-за трактования собственной истории". Наталья Конева, кстати, напомнила, что в 1987 году один из памятников маршалу, установленный в Кракове, был перевезен в Киров, в те места, где родился полководец. Внучка маршала Анна в интервью "Российской газете" также заявила, что окончательное решение за жителями Праги - если они не захотят иметь у себя под окнами монумент, то его придется переместить или на территорию посольства, или на родину.

Вообще, вся эта история не является типичной для Чехии, где зарегистрировано более тысячи ста воинских захоронений и восемьсот памятных знаков, посвященных русским и советским воинам. Я не раз встречался с примерами удивительно трепетного отношения местных жителей к памяти наших бойцов и командиров. Неоднократно рассказывал об этом в газете. Демарши пана Коларжа и его однопартийцев - это скорее некий вывих, конъюнктурное желание заработать себе политический капитал на скандале.

Впрочем, гуляет по Праге и другая версия, вполне приземленная. Лет десять назад существовал план размещения на площади большой автостоянки. И теперь якобы его вновь извлекли на свет.

***

Перед тем как передать этот материал в редакцию, я навестил площадь Интербригад. Памятник сейчас очищен от краски, это сделали чешские добровольцы. Я подошел к нему вплотную, чтобы сфотографировать табличку со злополучной надписью. Рядом оказался некий субъект лет сорока. Он грязно ругнулся, а затем смачно плюнул на гранит.

- Ты зачем так сделал? - попенял я странному незнакомцу, стараясь быть максимально корректным. Его как ветром сдуло.

Чехи - покладистый и миролюбивый народ. За ними не числятся громкие военные победы. И в этой войне - с памятником маршалу Ивану Коневу - им не победить. Даже если гранитное изваяние полководца исчезнет с площади, все равно Конев останется в истории как один из эпических героев, одолевших фашизм. А тех, кто сражается с памятником, если и вспомнят, то как жалких трусов и мелких негодяев.