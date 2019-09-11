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11.09.2019 21:54
Рубрика: Спорт

На ЧМ-2019 по баскетболу определились обе полуфинальные пары

Текст: Илья Соболев ( Шанхай)
Борьба за медали чемпионата мира по баскетболу в Китае близится к развязке. Сегодня по итогам очередных четвертьфинальных матчей определился окончательный состав полуфинальных пар. К Аргентине и Испании, пробившимся в четверку сильнейших накануне, присоединились Франция и Австралия.
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу

Французы на пути к полуфиналу выбили из борьбы за титул не кого-нибудь, а его теперь уже экс-обладателя, сборную США - 89:79. Несмотря на то, что американцы не привезли на турнир суперзвезд из Национальной баскетбольной ассоциации, они все равно считались фаворитами ЧМ-2019, и конкретного матча с Францией. Но подтвердить свой статус подопечным Грегга Поповича не удалось. Ключевой стала четвертая 10-минутка, которую "звездно-полосатые" проиграли со счетом 13:26. Это поражение стало для США первым после 58-матчевой победной серии в официальных матчах. Ну а французы обыграли статусного соперника впервые с 1948 года.

Определились команды, отобравшиеся через баскетбольный ЧМ-2019 на Олимпиаду

Австралийцам противостояла команда не с такой звучной репутацией. Напротив, сборная Чехии, ни разу не игравшая до сих пор на чемпионатах мира, и мечтать не могла, что доберется до стадии четвертьфиналов. Продолжения чешской сказки не получилось. После равной первой четверти, две последующие выиграли австралийцы с 15 очковой разницей. Что и повлияло на окончательный исход встречи - 82:70.

В полуфинале Франция сыграет с Аргентиной, а сборная Австралии померится силами с Испанией.

Спорт Баскетбол
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