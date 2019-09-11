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Рубрика: Легковые авто

Новый Jaguar XJ засветился на премьере Land Rover Defender

Текст: Евгений Костин
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

На автосалоне во Франкфурте Land Rover представил наследника Defender. Премьера знаковая не только для компании, но и для мира внедорожников - легенда вернулась. И это событие, которого ждали миллионы, не могло не преподнести сюрприза.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Среди слайдов, которые демонстрировались на экране во время пресс-конференции британского автопроизводителя, есть кадр с задней частью седана Jaguar, в котором безошибочно угадывается новый XJ.

Никаких технических подробностей о седане озвучено не было. На данный момент известно, что Jaguar XJ будет оснащён электрической силовой установкой. В основе модели - модульная архитектура MLA (Modular Longitudinal Architecture), на которой, к слову, создан и новый Defender.

"Мы сделаем автомобиль, который вберёт в себя всё самое лучшее, что есть в Jaguar, - цитирует Autocar директора по дизайну марки Джулиана Томпсона. - Мы не хотим ориентироваться на конкурентов, мы не хотим соответствовать каким-то стандартам. Мы выбрали другой путь: бросили вызов устоям и сложившимся традициям, стереотипам, чтобы в итоге получился автомобиль привлекательный для большинства по всем параметрам. Jaguar должны быть желанны, как глоток воды для путника в пустыне. И мы это воплощаем. Выглядит потрясающе!"

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Томпсон также отметил, что переход на EV позволил реорганизовать пространство салона, и это создало некоторые трудности для дизайнеров.

"Мы многому научились с кроссовером I-Pace (первый электромобиль марки - прим. "РГ"). Машины с электромотором вызывают чувство безмятежности - своеобразные йоги в автомобильном мире. И мы сохраним эту философию в новом XJ", - добавил директор по дизайну марки.

Премьера нового Jaguar XJ состоится в 2020 году.

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#Land Rover #Jaguar