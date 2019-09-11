Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову

"Постановляю вернуть дело Генеральному прокурору на доследование для устранения неустранимых нарушений в обвинительном заключении", - зачитала постановление судья Ирина Аккуратова. Тем же постановлением суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для всех фигурантов дела. Решение вернуть дело прокурору суд принял на первом заседании после получения результатов комплексной экспертизы. По мнению защиты, новая экспертиза показала всю несостоятельность позиции обвинения. Само гособвинение было категорически против возвращения дела.

"Ваша честь, предлагая вернуть дело в прокуратуру, вы не привели ни одного конкретного мотива, которому мы могли бы возразить. В предъявленном подсудимым обвинении сторона государственного обвинения никаких противоречий не видит", - заявил прокурор Михаил Резниченко.

По его словам, обвинение еще не высказалось по поводу выводов экспертизы. Прокурор сказал, что у обвинения есть претензии к этой экспертизе, поэтому обвинение хотело вызвать в суд экспертов и выслушать их показания.

У тех, кто сидел на скамье подсудимых, мнения по предложению судьи разделились. Юрий Итин и Софья Апфельбаум высказались за возврат дела в прокуратуру. А вот Алексей Малобродский был против. По его словам, процесс надо продолжать и вынести оправдательный приговор. Кирилл Серебренников оставил решение на усмотрение суда. "Как надо, так и делайте", - заявил Серебренников.

Напомним, что подсудимые обвиняются в хищение 133 миллионов казенных рублей, выделенных на проект по популяризации современного искусства "Платформа" .

Следствие основного дела закончилось в прошлом году. Четверо подсудимых с обвинением не согласны. Процесс шел в суде с осени прошлого года. Потом суд назначил новую финансовую экспертизу, результаты которой пришли лишь месяц назад. Судя по словам защиты, эксперты заявили, что "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета". По этой же причине не представляется возможным "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".

Дело бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой - единственной признавшей вину и заключившей договор со следствием, выделили в отдельное производство. И весной этого года тот же Мещанский суд вернул ее дело в прокуратуру. По мнению суда, в обвинении "не конкретизирована" роль бухгалтера в преступлении. Единственная фигурантка уголовного дела продюсер Екатерина Воронова ни разу не появилась ни в кабинете следователя, ни в здании суда - она находится в международном розыске.