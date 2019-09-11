Суд предложил вернуть дело режиссера Серебренникова в прокуратуру

Мещанский районный суд Москвы на заседании в среду поставил перед сторонами процесса вопрос о возвращении в прокуратуру резонансного уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Причина - неустранимые нарушения в обвинительном заключении.

Судья Ирина Аккуратова пояснила, что в обвинительном заключении содержатся противоречия, которые препятствуют рассмотрению дела судом и вынесению приговора.

Подсудимые и их адвокаты частично поддержали инициативу суда. А вот представители гособвинения высказались против возврата дела в прокуратуру. "Предлагая вернуть дело в прокуратуру, Ваша честь, вы не привели ни одного конкретного мотива, которому мы могли бы возразить. В предъявленном подсудимым обвинении сторона гособвинения никаких противоречий не видит, оснований для возврата дела в прокуратуру, мы считаем, не имеется", - заявил на судебном заседании прокурор Михаил Резниченко.

Решение суд огласит в среду в 15:00.

Напомним, фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Дело расследовалось по статье об особо крупном мошенничестве - ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Расследование было завершено в 2018 году. С октября оно находится на рассмотрении Мещанского райсуда. На скамье подсудимых четыре человека - режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор "Седьмой студии" и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, после того, как она признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Остальные подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием.