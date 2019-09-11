Суд предложил вернуть дело режиссера Серебренникова в прокуратуру

Новости

В Петербурге зафиксирована рекордная для сентября температура 12:08
На юго-востоке столицы ночью пахло сероводородом 12:06
Многоэтажку в Тюмени "затерроризировали" полевые хомяки 12:06
Во Франкфурте показали самый проходимый внедорожник в мире 12:04
У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми 12:03
Трансляция: Дмитрий Медведев, бизнес и эксперты - о достижении целей развития 12:00
Вышел трейлер постапокалиптического сериала "Смотри" с "кхалом Дрого" 11:55
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой 11:50
На Алтае пенсионеру удалили гигантскую опухоль почки 11:47
Археологи нашли новые изображения на Шалаболинской писанице 11:41
СМИ: У Александра Розенбаума обнаружили рак, артиста прооперировали 11:39
Видео: В Рязани мужчина расстрелял палатку с шаурмой 11:36
На Кубани полковника МВД заподозрили во взятке в 550 тыс рублей 11:30
Музеи Крыма подали в суд Амстердама новые документы на скифское золото 11:26
Создатели "Мистера Мерседеса" экранизируют новую книгу Стивена Кинга 11:24
Московский областной перинатальный центр признан лучшим в России 11:21
СМИ: атомные подлодки проекта "Борей-А" могут вооружить "Калибрами" 11:16
В Астраханской области три человека погибли при пожаре 11:15
Видео: водитель спас котенка за мгновения до гибели 11:14
Резкое похолодание придет в Московский регион в выходные 11:06
Ученые впервые обнаружили гены левши 11:04
Новый альянс во главе с Renault-Nissan не сложился 11:00
В Удмуртии подростки избили сверстницу 10:59
Стала известна возможная причина пожара под Нижним Новгородом 10:52
Овечкин рассказал о своем отношении к протестам в Москве 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд предложил вернуть дело режиссера Серебренникова в прокуратуру

Текст: Иван Петров
Мещанский районный суд Москвы на заседании в среду поставил перед сторонами процесса вопрос о возвращении в прокуратуру резонансного уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Причина - неустранимые нарушения в обвинительном заключении.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Судья Ирина Аккуратова пояснила, что в обвинительном заключении содержатся противоречия, которые препятствуют рассмотрению дела судом и вынесению приговора.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Названа дата выхода на свободу Кокорина и Мамаева

Подсудимые и их адвокаты частично поддержали инициативу суда. А вот представители гособвинения высказались против возврата дела в прокуратуру. "Предлагая вернуть дело в прокуратуру, Ваша честь, вы не привели ни одного конкретного мотива, которому мы могли бы возразить. В предъявленном подсудимым обвинении сторона гособвинения никаких противоречий не видит, оснований для возврата дела в прокуратуру, мы считаем, не имеется", - заявил на судебном заседании прокурор Михаил Резниченко.

Решение суд огласит в среду в 15:00.

Напомним, фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Дело расследовалось по статье об особо крупном мошенничестве - ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Расследование было завершено в 2018 году. С октября оно находится на рассмотрении Мещанского райсуда. На скамье подсудимых четыре человека - режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор "Седьмой студии" и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Мосгорсуд оценит жалобы на приговор Вячеславу Гайзеру

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, после того, как она признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Остальные подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело режиссера Кирилла Серебренникова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
Синдзо Абэ отправил кабмин в отставку
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
Посол прокомментировал участившиеся случаи гибели россиян в Турции