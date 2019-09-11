В городе-курорте набирает обороты громкий скандал с выселением на улицу онкобольного Андрея Мартынова и его жены из временного жилья, находившегося в пансионате "Нептун" Адлерского района.

О начале этой истории мы рассказали в минувшую пятницу ( "Нептун попутал?" - "РГ" от 06.09.2019). По поручению мэра города Анатолия Пахомова (он позавчера ушел в отставку) Мартыновым выделили квартиру из муниципального жилого фонда в Хостинском районе. Однако они отказались переселяться в неблагоустроенное жилье.

- Нас не устраивает предложенная квартира в Хостинском районе, - объяснил свою позицию Андрей. - Там нет воды, кругом сырость, да и с гор идет слишком влажный воздух. А у меня онкозаболевание, часть легкого отрезана. Мы хотим, чтобы нам выделили земельный участок с разрешением на строительство дома ближе к морю, в Адлерском районе, - пояснил свою позицию глава семьи.

Мы встретились с Мартыновыми возле пансионата, откуда их и выселили судебные приставы. На уличной двери висел замок.

- У нас там остались все вещи, - говорит Наталья Мартынова. - Еще в 1990-е мы переехали из Кирова в Сочи, продали там квартиру и садовый участок. В 2005 году купили участок с домиком в Адлере, но на него не оказалось документов о собственности.

На историю с выселением онкобольного (в Сети появилось видео этого инцидента) бурно отреагировали посетители социальных сетей. Происходящее сразу прокомментировал Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

- Как выяснилось, в свое время у семьи Мартыновых изъяли земельный участок с жильем, якобы незаконно построенный, - пояснил корреспонденту "РГ" Сергей Мышак. - Я направил запросы в администрацию и прокуратуру Сочи. В них были заданы вопросы, на каком основании администрация города-курорта, заведомо зная о том, что людям негде жить, выселила их на улицу? И как суд мог нарушить конституционные права человека на жилье?

"На каком основании администрация города, заведомо зная о том, что людям негде жить, выселила их на улицу?"

Сейчас Мартынова с супругой приютили в пансионате "Известия" Адлерского района. Как сообщили в мэрии, семью разместили временно, на десять дней, пока в новой квартире проводится ремонт.

Но Мартынов уже заявил, что они вообще не хотят туда переезжать, а просят выделить участок для строительства собственного дома в Адлерском районе (в свое время у них имелось такое строение, которое суд признал незаконным, после чего семья и оказалась в "Нептуне").

- Мы уже на пенсии (мне 63 года, мужу - 61), супруг не может работать по инвалидности, у меня гипертония, - объяснила Наталья Мартынова. - На маленькие пенсии (у меня восемь с небольшим тысяч, у мужа - девять с копейками) не прожить, стараюсь подрабатывать продавцом вещей в курортном городке Адлере.

И Мартыновых, и мэрию, наверное, можно понять, но сам факт выставления приставами (на опубликованном в Сети видео эта сцена выглядит ужасно) людей на улицу потряс многих. До сих пор непонятно, как власти и суд не смогли решить этот вопрос и довели ситуацию до того, чтобы происходящее в Сочи шокировало всю страну.

Эта история, на наш взгляд, требует детального разбирательства с участием членов Общественной палаты Сочи. Ведь, по словам Андрея Мартынова, ранее администрация курорта сначала предоставила им земельный участок в Адлерском районе, но потом забрала обещания вместе с бумагами обратно, сославшись на близость будущего строения к свалке, хотя рядом благополучно возводятся дома.

Надежда на нового мэра

На днях в Сочи сменилась власть. Депутаты горсобрания Сочи избрали нового мэра - им стал 34-летний Алексей Копайгородский, работавший до этого вице-губернатором Кубани. Мартыновы очень надеются, что новый глава, пообещавший в первую очередь решать проблемы рядовых горожан, обратит внимание и на их ситуацию.