Трамп назвал позицию Болтона по Венесуэле неприемлемой

Президент США Дональд Трамп был не согласен со своим помощником по нацбезопасности Джоном Болтоном в отношении подходов к разрешению венесуэльского кризиса.

"Я не был согласен с Джоном Болтоном в том, что касается его позиции по Венесуэле. Я думаю, что он занимал неприемлемую позицию, и полагаю, что я оказался прав", - приводит слова американского президента ТАСС.

Напомним, что Болтон был инициатором жесткой линии Вашингтона по отношению к правительству Николаса Мадуро. Именно Болтон убедил Трампа признать полномочия президента-самозванца Хуана Гуайдо, после чего венесуэльский кризис окончательно зашел в тупик. Американцы тогда просчитались со способностью оппозиционера свергнуть законного президента Мадуро, что лишь обострило внутриполитическое противоречие в Боливарианской Республике, а самого Трампа поставило в неловкую ситуацию. Ведь с момента признания американским лидером Гуайдо прошло уже почти 9 месяцев, а тому так и не удалось взять власть в стране в свои руки.