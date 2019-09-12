Cколько грузовиков можно обгонять за один раз

Водители, которые вынуждены ехать по трассе за медленно ползущими фурами, задавались вопросом: сколько грузовиков можно обгонять за один раз? В ПДД никаких уточнений на этот счет нет. Из-за этого автомобилисты зачастую идут на риск и совершают опасные тройные и даже четвертные обгоны.

Как уточняет aif.ru, определенные правила, которые должны соблюдать водители в этой ситуации, все же существуют. Так, категорически запрещается обгонять сразу несколько автомобилей, включая грузовики, на трассах с ограниченной видимостью (например из-за холмистого рельефа). Это предполагает пункт 11.1 ПДД. Водитель, прежде чем начать обгон, обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Сюда же относится прописанное в пункте 1.4 ПДД правило, в котором уточняется, что обгон запрещен на пешеходных переходах, в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью".

Что грозит водителю, который решил рискнуть и обогнать-таки ползущую фуру в условиях ограниченой видимости и в итоге вернулся на полосу уже через сплошную линию? Статья 12.15. КоАП РФ уточняет, что выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

В ПДД указано, что нельзя совершать обгоны в определенных местах: на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, в тоннелях, на "зебрах" и перекрестках. Поэтому если водитель решится обгонять сразу несколько фур, ему нужно быть уверенным, что на дороге нет пешеходных переходов и прочих объектов, возле которых любят дежурить инспекторы ГИБДД.

Еще один запрет касается обгона колонны военной техники, которую обычно сопровождает машина ГИБДД. Встраиваться между автомобилей в ней нельзя, а риск не успеть до того, как прерывистая полоса станет сплошной, велик. Поэтому лучше хорошо подумать, прежде чем совершать маневр.

А что, если на трассе встретился тихоход и за ним выстроилась вереница машин? Обязательно учтите, что в этом случае дистанция между автомобилями, как правило, небольшая, а потому при обгоне вы не всегда сможете без проблем встроиться в этот "караван". Нужно четко просчитать скорость движения такой колонны и точно не лихачить.

В ближайшее время в России ужесточат ответственность для водителей, которые перевозят в салоне автомобиля детей. Кроме того, в ГИБДД озвучили информацию, какие нарушения водители совершают повторно чаще всего.