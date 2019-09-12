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Рубрика: В мире

CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности

Майк Помпео и Джон Болтон. Фото: AP Photo/Susan Walsh Майк Помпео и Джон Болтон. Фото: AP Photo/Susan Walsh
Майк Помпео и Джон Болтон. Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона. Если он примет такое решение, то Помпео будет одновременно занимать обе должности.

Фото: REUTERS/ Joshua Roberts
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Такую информацию в среду распространил телеканал CNN. Его источники утверждают, что глава Белого дома сейчас обсуждает данную возможность с другими сотрудниками администрации, пишет ТАСС. Однако пока нет ясности относительно того, насколько серьезно рассматривается кандидатура Помпео.

По данным CNN, в последний раз одно и то же лицо одновременно занимало обе указанные должности 50 лет назад. Тогда Генри Киссинджер около двух лет был госсекретарем и помощником президента США по национальной безопасности.

Напомним, 10 сентября стало известно, что Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. О своем решении американский лидер сообщил в Twitter. "Я, а также многие в администрации были категорически не согласны со многими его предложениями. Поэтому я попросил его уйти в отставку", - объяснил причины своего решения американский президент, а также поблагодарил Болтона за работу и сообщил, что имя нового советника по вопросам нацбезопасности назовет на следующей неделе.

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