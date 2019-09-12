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Рубрика: Легковые авто

Европа будет ездить на китайских кроссоверах

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Great Wall. Фото: Пресс-служба Great Wall.
Фото: Пресс-служба Great Wall.

Компания рассматривает возможность возобновления выпуска автомобилей в Европе. У китайцев уже была попытка: в 2012 году завод Great Wall открылся в Болгарии и проработал почти пять лет. Автопроизводителю необходимо искать потенциальные возможности для расширения географии производства и продаж, так как домашний рынок показывает падение.

Для начала стоит сказать, что у Great Wall, несмотря на общий спад спроса на автомобили в Китае, всё не так плохо. Это одна из немногих компаний, которая сообщила о росте продаж по итогам прошедших восьми месяцев, который составил 5.7%. Тем не менее, компания проявляет дальновидность и намерена выйти на новые рынки сбыта. Для эффективного ведения бизнеса необходима локализация производства.

Фото: www.weibo.com/acarfor
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"Как только годовой объём продаж в Евросоюзе будет на уровне 50 тысяч автомобилей, мы начнём прорабатывать вопрос о строительстве завода", - заявил в беседе с Reuters глава Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь. На первом этапе автомобили будут импортироваться в ЕС из Китая.

По словам господина Цзяньцзюня, компания выйдет на старосветский рынок примерно через два года с автомобилями Wey - премиальный суббренд, стоящий выше Haval.

Напомним, в июне 2019 года Great Wall открыла завод полного цикла под Тулой. На нём компания производит внедорожники Haval.

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#Great Wall