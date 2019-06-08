Как и где Haval будет выпускать кроссоверы за 1,8 млн рублей

Тульская область стала центром российского автопрома. Здесь, в индустриальном парке "Узловая", в 45 километрах от столицы региона и в 180 километрах от Москвы, торжественно открыли уникальный во многом автозавод марки Haval.

Нота Си

Это единственное производство полного цикла китайских автоконцернов в России и одно из первых в мире. Многие компании из Поднебесной почувствовали в себе силы выйти на международный рынок, и некоторым для облегчения процесса пришлось открыть сборочные площадки. Появлялись они и в России, в том числе в ЦФО. Но развернуться по полному циклу решил только Haval - бренд давно известного в нашей стране холдинга Great Wall.

Неслучайно открытие предприятия прошло одновременно с визитом в нашу страну председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер в Тульскую область, правда, не доехал - из-за насыщенной программы в Москве и Санкт-Петербурге. Но вместе с российским коллегой они осмотрели продукцию нового предприятия во дворике Большого кремлевского дворца и оставили автографы на одном из кроссоверов. Подписи поставили и губернатор Алексей Дюмин с председателем правления Great Wall Motor Company Вэй Цзяньцзюнем. Только не на память, а под соглашением о реализации второй очереди строительства. Как выяснилось китайцы продолжат расширять завод, чтобы наладить здесь еще и сопутствующее производство - двигателей с коробками передач. В итоге самый крупный инвестиционный проект КНР в России (а в него уже вложено около 500 миллионов долларов) станет еще весомее.

Завод Haval и в нынешнем своем виде получился весьма масштабным. Сразу после торжественной части журналистов провели по его цехам - штамповки, сварки, сборки и производства компонентов. Не показали вживую только святая святых - цех окраски. Чистое и полностью автоматизированное помещение, в котором роботы ловко управляют огромными валиками из павлиньих перьев, представили на большом плазменном мониторе. И вся эта экскурсия заняла довольно длительное время - обойти предприятие площадью 216 гектаров оказалось весьма непросто.

Надо отметить, что Haval - крупная по китайским меркам компания, хотя в России еще не получила широкой известности. Показательно, что ее маркетологи до сих пор не приучили наших автолюбителей произносить название на корпоративный манер - "Хавейл". Между тем, в Поднебесной этой марке удается выпускать и продавать наибольшее число кроссоверов. И недаром по совокупной стоимости автобренда она входит в мировую двадцатку, расположившись в рейтинге рядом с Lexus, Ferrari и Tesla. Кстати, корреспонденту "РГ" довелось посетить завод Haval в китайском городе Сюйшуе. Так вот российское производство выстроено по тем же стандартам. Только роботов пока меньше и темп конвейерной линии не такой стремительный.

- Но вы удивитесь, если приедете к нам через месяц-другой, - предупредил гендиректор тульского завода Чжан Цзюньсюе. - Скорость производства обязательно вырастет. Появятся еще несколько роботов, запустим пресс Fagor, который сможет штамповать около 20 кузовных элементов - как внешних, так и внутренних.

Неизбитые штампы

Штамповка крупногабаритных деталей на заводе уже организована. Пока - из оцинкованного металла, поставляемого из Китая, и китайскими же специалистами. Но уже идут переговоры с поставщиками из "Северстали", а контракт с большинством инженеров из Поднебесной закончится в декабре. Вполне вероятно, что после Нового года здесь останутся только россияне. Благо рынок труда предоставляет выбор. Часть специалистов удалось переманить из соседней Калуги, где есть сразу несколько автозаводов. Другие перебрались из Ленинградской области и Тольятти. А еще закрываются предприятия Ford в Татарстане и Санкт-Петербурге - и кто-то из сокращаемых там работников наверняка не откажется от переезда в Тульскую область. Тем более что компания готова компенсировать затраты на проживание. А еще рядом с предприятием есть два комфортабельных общежития. Правда, пока их занимают как раз китайцы.

Всего в Узловой создано около полутора тысяч рабочих мест. Специалистов в обязательном порядке отправляли на обучение и стажировку в Поднебесную. Рабочих "натаскивали" на месте. Хорошо это или плохо, но процесс обучения на практике продолжается по сей день. Мы несколько раз замечали, как инженеры оперативно проводят в цехах некий инструктаж, а рядовые сотрудники перед выполнением тех или иных операций пользуются "шпаргалками".

Учить не пришлось только роботов, но им потребовалась тончайшая калибровка. В цехе сварки автоматизация особенно бросается в глаза. Здесь будут трудиться сразу 75 огромных машин ярко оранжевого цвета. Сейчас роботов меньше, но их "танцы" вокруг кузовных элементов уже впечатляют. Точность позиционирования жала достигает микроскопических показателей - расхождения составляют до пяти сотых миллиметра.

Гораздо больше ручного труда в самом большом цехе - финальной сборки. Здесь голые сваренные и окрашенные кузова в определенном темпе перемещаются от станции к станции (только на линиях интерьера их 38), где сотрудники завода постепенно превращают их в полноценные автомобили. Конечно, тут пока далеко до китайских скоростей - такт-тайм (время прохождения одной станции) составляет 900 секунд, но постепенно его сократят в пять раз. Опять же добавится и автоматизации.

Ну и важнейшее на данном этапе звено - контроль качества. Им на каждом производственном этапе занимаются интернациональные бригады, вручную и с помощью различного инструментария отслеживающие минимальные расхождения от стандарта. Кстати, в Китае очень понравилась практика своеобразного соцсоревнования, когда специалисты и рабочие получали баллы за каждый выявленный дефект. Без них не обходится не одно автопроизводство. Но гораздо дешевле прогнать какую-либо деталь по конвейеру несколько раз, перекрасить кузов или снова нанести тот же герметик, чем отзывать и ремонтировать уже готовую машину. Это прекрасно понимают и на российском заводе Haval.

Что немцам хорошо

В этом году здесь будут выпускать три модели - два кроссовера (F7, F7x) и большой рамный внедорожник H9. Постепенно увеличится степень их локализации, которая сейчас не превышает 30 процентов за счет деталей интерьера и выхлопных систем. Но в любом случае непросто представить, что Haval удастся загрузить завод на 80 тысяч единиц в год (а это мощность только на первом этапе). Не потому что китайцы не смогут столько выпустить - но не смогут продать. Такие объемы удается достигать лишь массовым маркам популярных брендов с доступными автомобилями. А первые Haval F7, сошедшие с тульского конвейера, оценили в сумму от 1,45 до 1,8 миллиона рублей.

Впрочем, китайцы уже готовятся выполнять контракты по сборке других автокомпаний. В частности, вскоре на конвейер должны встать автомобили Lifan. Этот бренд в прошлом году лишился производственной площадки в Карачаево-Черкессии и сейчас испытывает дефицит машин. Перспективная модель X70 вообще исчезла из продажи - кроссоверы просто закончились. Уместно напомнить, что именно Lifan в 2015 году начал строительство завода в Липецкой области. Но уже в 2016-м работы приостановились, и проект до сих пор не реализован.

- Lifan всегда помнил о площадке в Липецке и поддерживает с представителями региона хорошие отношения. Строительство собственного завода остается в фокусе внимания компании, но после девальвации рубля в 2014 году прибыль компании резко сократилась, мы инвестировали огромный капитал для того, чтоб сохранить нашу долю рынка. В такой ситуации строительство завода не является рациональным шагом, но, как только рынок восстановится и мы выйдем на докризисный уровень прибыльности нашего бизнеса, мы обязательно вернемся к вопросу строительства завода, - рассказал "РГ" гендиректор представительства Lifan Лю Цзян. - Мы публичная коммерческая компания, мы должны генерировать прибыль, без которой подобные проекты становятся тяжело реализуемыми или невозможными.

Haval, в отличие от Lifan, рискованный шаг сделал. И недаром вице-губернатор Тульской области Вячеслав Федорищев признался на церемонии открытия, что впервые за долгое время испытывал волнение перед публичным мероприятием. "Потому что сегодня подводим итог колоссальному труду большого числа людей", - пояснил он. И, кажется, с облегчением выдохнул - предприятие открыто и начало работать.

Смелым решение Haval можно назвать не только потому, что пока доля всех китайских брендов в России не превышает и двух процентов. Авторынок вообще подвержен серьезным колебаниям. После короткого периода роста профильные статистики вновь фиксируют падение продаж автомобилей. В этих условиях страдают даже более могущественные марки, у которых современные автозаводы давно построены. Взять, например, расположенное неподалеку от Тулы калужское предприятие "ПСМА", где ждут не дождутся начала производства и продаж автомобилей Opel. Потому что у остальных участников альянса дела идут неважно. По итогам пяти месяцев 2019 года Mitsubishi (часть машин компания импортирует) продала на один процент меньше, чем в 2018-м, Peugeot - на 33 процента, а Citroen - на 34.

Относительно крепкими можно назвать позиции Volkswagen, который ведет производство на соседней калужской площадке. Компании за январь-май даже удалось выйти в небольшой плюс. Но, во-первых, не стоит и напоминать о репутации немецкой марки и ее развитой дилерской сети. А во-вторых, хорошие показатели бренд достиг за счет своих самых бюджетных моделей. У Haval в производственной линейке таковых пока не будет.