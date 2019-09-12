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Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле

Новости
    12.09.2019, 12:56
Текст:   Олег Усков

Российский актер и ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович растревожил поклонников народного телешоу. Cогласно прозвучавшим накануне многочисленным сообщений СМИ, он был замечен в аэропорту Тивата, когда возвращался с отдыха в Черногории вместе с супругой, в инвалидном кресле.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В свете чего представитель артиста спешит успокоить общественность: здоровью 74-летнего Леонида Аркадьевича ничего не угрожает - просто повреждение ноги.

"Ничего страшного не произошло", - заверяет представитель ведущего "Вечернюю Москву". "Все как у простых людей", - отметил он.

Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".

Уже по прибытии в Россию исследование показало, что у Леонида Аркадьевича просто "сильная гематома". После которой Якубович уже почти восстановился и готовится к новым съемкам.

"Мы были на отдыхе, он поскользнулся у бортика бассейна и повредил колено", - приводит KP.RU подробности инцидента, изложенные представителем Якубовича Анатолием Борисовичем.

"Поле чудес" выходит с 1990 года. Это - российская адаптация американского шоу "Колесо фортуны". Первым его ведущим был Листьев, Якубович дебютировал в качестве ведущего передачи 22 ноября 1991-го.

Как актер начал сниматься в восьмидесятые - в комедийной мелодрамы с Гундаревой "Однажды двадцать лет спустя". Среди других работ - "Ералаш", "Жених из Майами", "Крестоносец", "Московские каникулы", "Брат 2".

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