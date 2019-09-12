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12.09.2019 02:21
Рубрика: В мире

Президент США с супругой почтили память жертв теракта

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Дональд Трамп и его супруга Меланья почтили память жертв теракта 11 сентября. Сначала президентская чета вышла к людям, собравшимся на Южной лужайке Белого дома. В 8:47 по местному времени прозвучали три удара колокола.

У посольства США в Кабуле взорвалась ракета в годовщину терактов 11 сентября

После минуты молчания Трамп и первая леди отправились в Пентагон, в западное крыло которого 11 сентября 2001 года врезался пассажирский самолет. Там американский лидер выступил с речью, посвященной жертвам трагедии. Президент также рассказал о том, как он узнал о терактах.

Напомним, 18 лет назад террористы-смертники, захватившие пассажирские самолеты, атаковали сразу несколько объектов в США. Погибли почти три тысячи человек.

В мире США Теракты 11 сентября 2001 года
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