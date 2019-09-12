Путин поздравил Спивакова с 75-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, известного музыканта Владимира Спивакова с 75-летием. Глава государства отметил непревзойденное мастерство выдающегося дирижера, покорившее лучшие сценические площадки мира.

"Знатоки и любители искусства высоко ценят Ваш талант, подвижническое служение избранному делу", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал Владимиру Спивакову не останавливаться на достигнутом, открывать новые творческие горизонты и продолжать трудиться с полной самоотдачей.

При этом, отметив уникальные педагогические таланты Спивакова, Владимир Путин подчеркнул, что выдающийся музыкант и дирижер искренне заботится о сохранении и развитии традиций культуры России.

Виртуозный скрипач Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. Он является руководителем Национального филармонического оркестра России (НФОР) и камерного оркестра "Виртуозы Москвы".