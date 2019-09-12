Nissan Qashqai поспорил с Hyundai Creta за звание "любимчика" москвичей

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало список самых продаваемых кроссоверов в Москве. Место лидера впервые за несколько месяцев занял не корейский Hyundai Creta, а Nissan Qashqai.

Qashqai в августе купили 726 человек, причём этот показатель, как отмечают эксперты, почти в три раза больше прошлогоднего. Hyundai Creta отправился в гаражи 670 москвичей: +31% по сравнению с августом 2018-го. Третье место у Volkswagen Tiguan, который приглянулся 537 жителям столицы.

Список самых продаваемых SUV в Москве продолжают: Skoda Kodiaq, Kia Sportage, Renault Kaptur, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.

Стоит отметить, что сегмент SUV в прошлом месяце прибавил в популярности: было продано 10 тысяч кроссоверов и внедорожников, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Ранее "Российская газета" публиковала рейтинг популярности моделей в масштабах России. Лидерство в этом случае пока безоговорочно остаётся за Hyundai Creta.