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12.09.2019 15:02
Рубрика: Легковые авто

Nissan Qashqai поспорил с Hyundai Creta за звание "любимчика" москвичей

Текст: Евгений Костин

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало список самых продаваемых кроссоверов в Москве. Место лидера впервые за несколько месяцев занял не корейский Hyundai Creta, а Nissan Qashqai.

Qashqai в августе купили 726 человек, причём этот показатель, как отмечают эксперты, почти в три раза больше прошлогоднего. Hyundai Creta отправился в гаражи 670 москвичей: +31% по сравнению с августом 2018-го. Третье место у Volkswagen Tiguan, который приглянулся 537 жителям столицы.

Фото: Пресс-служба Great Wall.
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Список самых продаваемых SUV в Москве продолжают: Skoda Kodiaq, Kia Sportage, Renault Kaptur, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.

Стоит отметить, что сегмент SUV в прошлом месяце прибавил в популярности: было продано 10 тысяч кроссоверов и внедорожников, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Ранее "Российская газета" публиковала рейтинг популярности моделей в масштабах России. Лидерство в этом случае пока безоговорочно остаётся за Hyundai Creta.

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#Volkswagen #Hyundai #Kia #Renault