Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка

В Курске вынесен приговор мужчине, обвиненному в убийстве семилетнего мальчика.

Напомним, преступление было совершено днем 23 октября 2018 года в городе Железногорске. 39-летний мужчина в лифте своего подъезда встретил семилетнего соседа. Заманив его к себе в квартиру, мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего убил его, а потом, надеясь скрыть следы содеянного, вывез тело мальчика в спортивной сумке в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска.

Через неделю жертва была найдена в лесопосадке за территорией дачного участка обвиняемого, закиданная ветками, листьями и травой.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что для расследования преступления была создана следственная группа в составе лучших следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК России по Курской области. Только в первые дни ее работы было назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе генетических, допрошено больше ста человек.

Суд признал мужчину виновным в убийстве малолетнего, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера, а также в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и использовании лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, для изготовления порнографических материалов. Он приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.