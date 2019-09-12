Новости

НАТО: США не планируют размещать в Евразии запрещенные ДРСМД ракеты 06:30
Из-за санкций Куба осталась без топлива 06:27
Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора 06:24
Кусто предложил помочь выпустить белух из "китовой тюрьмы" 06:07
СМИ: Два французских министра получили письма с угрозами 05:26
Во время давки на стадионе в Мозамбике погибли 10 человек 05:04
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6 05:01
Посольство РФ в Непале предупредило о риске заражения лихорадкой денге 04:47
У берегов Приморья задержали 16 ведущих незаконный лов шхун из КНДР 04:33
CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности 04:24
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год 04:15
В Канаде Boeing-737 совершил вынужденную посадку из-за птицы 04:01
Полет американского беспилотника к МКС отложен еще на 3 недели 03:56
В США ужесточат досмотр почтовых отправлений 03:39
Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары 03:04
Верховный суд США ужесточил правила предоставления убежища мигрантам 02:37
Президент США с супругой почтили память жертв теракта 02:21
В ДТП в Турции погибли 10 человек 02:09
Премьер-министр Канады объявил о роспуске парламента 01:52
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесен на октябрь 01:24
В США магазинам запретят продавать электронные сигареты 01:22
Пожар в одном из зданий в центре Москвы ликвидирован 00:49
В Швейцарии отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденным 00:48
В Чехии отмечен прирост населения за счет миграции из Украины 00:07
Трамп порекомендовал Тегерану "забыть об обогащении урана" 11.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
12.09.2019 06:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора

Текст: Юрий Батин

Верховный суд РФ в среду отменил решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за взятки, но тот остается в СИЗО и знакомится с материалами второго уголовного дела.

По словам адвоката бывшего чиновника Евгения Балабаса, речь идет об отмене всех судебных решений о продлении срока содержания Хорошавина под стражей, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. При этом адвокат добавил, что на положение экс-губернатора решение Верховного суда РФ никак не повлияет, "под домашний арест Хорошавина не выпустят", цитирует Балабаса агентство "Интерфакс".

Сахалинского экс-губернатора вернули на остров

Адвокат рассказал, что Хорошавин знакомится с материалами второго уголовного дела, судебный процесс по которому "начнется не ранее начала декабря этого года".

Напомним, 9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы. Он приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в 13 эпизодах получения взяток в составе преступной группы и одного преступления по приготовлению к получению взятки. Материалы этого дела составляют более 100 томов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Захарова уличила Болтона во лжи