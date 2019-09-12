Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора

Верховный суд РФ в среду отменил решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за взятки, но тот остается в СИЗО и знакомится с материалами второго уголовного дела.

По словам адвоката бывшего чиновника Евгения Балабаса, речь идет об отмене всех судебных решений о продлении срока содержания Хорошавина под стражей, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. При этом адвокат добавил, что на положение экс-губернатора решение Верховного суда РФ никак не повлияет, "под домашний арест Хорошавина не выпустят", цитирует Балабаса агентство "Интерфакс".

Адвокат рассказал, что Хорошавин знакомится с материалами второго уголовного дела, судебный процесс по которому "начнется не ранее начала декабря этого года".

Напомним, 9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы. Он приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в 13 эпизодах получения взяток в составе преступной группы и одного преступления по приготовлению к получению взятки. Материалы этого дела составляют более 100 томов.