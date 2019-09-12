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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин снова встретится с Нурмагомедовым

Текст: Кира Латухина (Ботлих)

Президент Владимир Путин во время поездки в Дагестан заявил, что встретится с борцом Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби свой титул чемпиона UFC.

"С Хабибом повидаюсь, поздравлю", - сообщил Путин на встрече в Ботлихе с ополченцами, которые сражались с международными террористическими бандами, вторгшимися в республику в 1999 году. Президент уже встречался с борцом в прошлом году после победы того над ирландцем Конором Макгрегором.

Фото: REUTERS
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Речь на встрече зашла про дагестанских спортсменов, и глава государства рассказал историю про российских борцов, участвовавших в Олимпиаде, которых тренер-итальянец отпустил домой перед соревнованиями. На опасения главы государства, что там, дома, у них шашлык, то есть перед Играми не стоило бы ехать, тренер возразил, что борцы вернутся "заряженными". Так и случилось. "Провожали их всем районом. И один из них мне потом говорит: я выходил на ковер умирать. Такая мощная была мотивация. Стал олимпийским чемпионом", - заметил Путин.

"Все из семьи идет, от народа. Поэтому дагестанский народ и рождает таких богатырей, сильных духом и телом, и в спорте мастеров", - похвалил президент.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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