Новости

На совещании у Силуанова рассмотрят вопрос о легализации криптовалют 12:31
Путин поздравил Роднину с юбилеем 12:27
В Удмуртии после пропажи денег из фонда поддержки бизнеса завели дело 12:21
В Минфине высказались против искусственной стимуляции роста доходов населения 12:19
Многодетные семьи Приангарья, пострадавшие от паводка, получат миллион 12:17
Cколько грузовиков можно обгонять за один раз 12:00
ВЦИОМ: Каждый второй россиянин считает отечественных программистов лучшими 11:58
У Карела Готта диагностирован рак крови 11:52
Эксперты рассказали, что пенсионеры чаще всего делают в интернете 11:50
В Росстате указали средний возраст россиянина 11:50
"Аэроэкспресс" запустит регулярные автобусы из Москвы в Шереметьево 11:42
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии в ради Дня города 11:38
В Приморье парашютист зацепился за жилой дом 11:36
Турчак: "Единая Россия" действительно всех "жахнула" на этих выборах 11:36
Умер исполнитель главной роли в рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" 11:35
Месси готов поужинать с Роналду 11:29
В "Единой России" на съезде дадут старт подготовки к выборам в Госдуму 11:28
Месси заверил, что не планирует уходить из "Барселоны" 11:25
В Омске осудили грабителя, заставившего скрипача играть "Мурку" 11:25
Взрыв на железной дороге предотвратили в ДНР 11:06
Европа будет ездить на китайских кроссоверах 11:04
Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте 10:57
Петру Мамонову 12 сентября проведут сложную операцию на сердце 10:54
Самое опасное российское оружие назвали в Великобритании 10:50
В Арктике обнаружили оазисы ромашек и одуванчиков 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
12.09.2019 10:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Члены комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердили появление нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля. Его площадь - порядка 200 квадратных километров.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Гидрографическое судно отправилось в Арктику изучать рельефы дна

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, подобное предположение ученые высказали еще 13 лет назад. И вот современная экспедиция этот тезис подтвердила. 10 сентября гидрографическая группа зафиксировала и нанесла объект на морские карты.

Члены экспедиции прошли туда новообразованным проливом из бухты Суровая в залив Гидрографов. Там они замерили глубины, направление и скорость течение пролива.

"РГ" уже писала о том, что в августе нынешнего года экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подвердила открытие пяти островов. Их площадь варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером в 1874 году.

Назвали мыс в честь австрийского астронома Йозефа Иоганна Литтрова. Он был первым профессором астрономии Казанского университета, где в 1814 году под его руководством построили небольшую университетскую обсерваторию.

Спустя 145 лет североморцы прошли путем Юлиуса Пайера и доказали наличие безымянного пролива шириной около 500 метров и острова Литтрова площадью около 200 квадратных километров.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд посчитал размер МРОТ на 2020 год
Москалькова высказалась о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Британия назвала самое опасное оружие России
Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора
В России рухнули цены на старые iPhone