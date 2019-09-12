Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте

Члены комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердили появление нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля. Его площадь - порядка 200 квадратных километров.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, подобное предположение ученые высказали еще 13 лет назад. И вот современная экспедиция этот тезис подтвердила. 10 сентября гидрографическая группа зафиксировала и нанесла объект на морские карты.

Члены экспедиции прошли туда новообразованным проливом из бухты Суровая в залив Гидрографов. Там они замерили глубины, направление и скорость течение пролива.

"РГ" уже писала о том, что в августе нынешнего года экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подвердила открытие пяти островов. Их площадь варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером в 1874 году.

Назвали мыс в честь австрийского астронома Йозефа Иоганна Литтрова. Он был первым профессором астрономии Казанского университета, где в 1814 году под его руководством построили небольшую университетскую обсерваторию.

Спустя 145 лет североморцы прошли путем Юлиуса Пайера и доказали наличие безымянного пролива шириной около 500 метров и острова Литтрова площадью около 200 квадратных километров.