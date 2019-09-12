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12.09.2019 19:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медалью наградили мальчика, погибшего при попытке спасти деда при пожаре

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" шестилетнего жителя Карелии. Ребенок получил 90 процентов ожогов тела и верхних дыхательных путей, пытаясь спасти своего дедушку. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

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"РГ" уже писала о трагической ситуации в одном из садоводческих кооперативов Прионежского района. Внук с дедом топили баню. Мужчине стало плохо, он потерял сознание. Начался пожар. Мальчик пытался спасти дедушку и вытащить его из бани. Но огонь перекинулся на ребенка.

В результате ЧП мужчина погиб, а ребенок получил сильнейшие ожоги. Его в шоковом состоянии сначала доставили в республиканскую детскую больницу, а оттуда самолетом МЧС - в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода. Врачи сделали все, что смогли, но спасти мальчика не удалось.

Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким ребенка. Он также поблагодарил врачей, которые боролись за его жизнь. "Этот поступок маленького мальчика, который не бросил дедушку в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки", - отметил Александр Бастрыкин.

Общество Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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