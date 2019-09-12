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12.09.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале с экс-министра взыскали причиненный казне ущерб

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

С осужденного за взятки экс-главы регионального минсоца Олега Бехтерева и его подельницы, предпринимательницы Ирины Кем, по иску прокуратуры взыскан ущерб, причиненный областной казне. Кроме того, Бехтерев вернет в бюджет взятки, которые он получил от предпринимательницы за содействие в получении государственных контрактов, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

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Как уже сообщала "РГ", вопрос о возмещении ущерба долгое время оставался открытым. Во время суда над коррупционерами, по сути, обворовавшими инвалидов при поставках технических средств реабилитации, представители минсоцрегиона требований о возмещении ущерба почему-то не заявили, на строгом наказании подсудимых не настаивали и даже дали им положительные характеристики.

Вероятно, с учетом этого обстоятельства суд первой инстанции, признав вину Бехтерева и Кем в растрате, приговорил их условно, назначив штрафы соответственно в 900 и 800 тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств были приняты данные о состоянии здоровья подсудимых, а также помощь, якобы оказанная ими следствию.

На деле вчерашние партнеры просто "топили" друг друга: министр заявлял, что брал не взятки а лишь "процент" от установленной предпринимательницей "наценки" , а значит, виновен только в растрате. Предпринимательница настаивала на взятке, объясняя, что согласилась ее заплатить из-за боязни потерять контакты во власти. Вину в полном объеме оба подсудимых так и не признали.

Прокуратура добилась пересмотра дела, и в июле прошлого года Челябинский областной суд назначил осужденным новое наказание. Экс-министр за получение взяток и растрату получил семь лет колонии строгого режима со штрафом в 10 миллионов рублей. Его соучастнице условное наказание изменять не стали, но увеличили штраф до трех миллионов.

А теперь Советский суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба.

- Судом удовлетворены исковые требования о взыскании с Бехтерева в пользу Российской Федерации денежных средств в сумме 3,6 миллионов рублей, полученных им в виде взяток, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Также удовлетворены исковые требования о взыскании с Бехтерева и Кем солидарно в пользу министерства социальных отношений Челябинской области материального ущерба, причиненного коррупционным преступлением, в размере 29,3 миллиона рублей.

Впрочем, решение суда  не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией
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