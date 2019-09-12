Самый маленький кроссовер Volkswagen всё-таки появится

Недавно немецкий автопроизводитель подтвердил информацию о том, что в линейке бренда появится кроссовер T-Sport с купеобразным силуэтом, который займёт место под T-Cross. В его основу должна лечь платформа нового Polo. Издание Quatro Rodas сообщило, что Volkswagen намерен выпустить ещё один "паркетник" - ещё меньше и ещё бюджетнее.

По словам руководителя южноамериканского подразделения Volkswagen Пабло ди Си, минимальная длина автомобиля сегмента SUV составляет 4 метра. Топ-менеджер также отметил, что длина колёсной базы не должна превышать в таком случае 2.56 метра, иначе не удастся соблюсти необходимые пропорции. Это чревато тем, что автомобиль не будет выглядеть как кроссовер, а значит, окажется непривлекательным для клиента.

Напомним, что Volkswagen уже планировал выпуск маленького "паркетника", прообразом которого являлся концептуальный Taigun. В основе шоу-кара лежал хэтчбек up! Длина автомобиля составляла почти 3.9 метра, а размер колёсной базы - 2.47 метра. Однако, проект закрыли, посчитав, что перспектив у такого маленького автомобиля нет. Но тогда на дворе был 2012 год, и рынок не был сегментирован настолько, как сейчас. На сегодняшний день планы по созданию субкомпактных кроссоверов есть, например, у Renault, Peugeot и Citroen.

Известно, что VW Taigun, как и New Urban Coupe, будет создаваться в Бразилии, но география продаж будет глобальной. Премьера новинки состоится ближе к концу 2020 года.