Volkswagen рассказал подробности о бюджетном купе-кроссовере

В середине августа Юрген Штакманн, член совета директоров концерна Volkswagen, опубликовал скетч нового кросс-купе, который в народе окрестили T-Sport и предрекли ему место на ступень ниже, чем T-Cross. Теперь компания поделилась официальными подробностями о будущей новинке, и они весьма интересны.

Новая модель пока носит имя New Urban Coupé (с англ. - новой городское купе) и, как было известно ранее, полностью спроектирована и отрисована в Бразилии. В основе кросс-купе лежит платформа нового VW Polo - MQB A0. На ней же, напомним, скроен и более крупный T-Cross.

Предполагалось, что производство New Urban Coupé будет налажено исключительно в Бразилии, что определённо ставило вопрос о статусе модели - будет ли она глобальной.

Официально заявлено, что новое городское купе будет продаваться не только в Южной Америке, но и в Европе. И что немаловажно, производиться тоже.

Мировая премьера новинки запланирована на весну следующего года, в 2020-ом кросс-купе встанет на конвейер завода в Аншиета (Бразилия), а годом позднее его сборку начнут в Европе.

Говорить о том, появится ли этот автомобиль в России, пока очень рано, хотя бы потому, что до нас все ещё не добрался T-Cross.