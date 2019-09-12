"Спартак" обыграл "Динамо", прервав серию из трех поражений

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке переиграл рижское "Динамо" - 5:1.

К этому матчу "Спартак" подошел, имея в пассиве три поражения подряд. Причем в последнем матче "Спартак" уступил в овертайме "Авангарду" после детской ошибки своего вратаря Павла Хомченко, который накрыл шайбу ловушкой и закинул ее в свои ворота.На матч против рижского "Динамо" Олег Знарок выпустил этого же голкипера.

2 сентября эти команды уже встречались в Риге и тогда после ошибки вратаря москвичей Никиты Беспалова рижане добыли победу в овертайме.

"Спаратк" был настроен на реванш. Однако хозяева пропустили первыми после броска Нериюса Алишаускаса. "Спартак" отыгрался в большинстве. Опытнейший защитник Андрей Кутейкин сумел пробить Кристерса Гудлевскиса. На этом "Спартак" не остановился. Илья Талалуев и Каспарс Даугавиньш во втором периоде создали неплохой задел. А в третьем периоде Мартиньш Карсумс и Робин Ганзл установили окончательный счет в матче.

"Отвратительный первый период, в перерыве поговорили, поэтому следующие два периода провели неплохо. Хочется, чтобы играли еще лучше и стабильнее", - резюмировал после матча Олег Знарок.

"Спартак" сумел прервать серию из трех поражений.