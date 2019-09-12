Старт продаж нового Toyota RAV4 в России уронил цену на старый

Компания Toyota переписала прайс на RAV4. Как сообщает "Цена Авто", модель в самой дорогой комплектации стала доступнее на 3.7% или на 80 тысяч рублей. Можно предположить, что привлекательное предложение было сделано в преддверии скорого старта продаж кроссовера нового поколения.

Toyota RAV4 в комплектации "Престиж Safety" теперь можно купить начиная от 2 101 000 рублей. Автомобиль оснащён системой полного привода, двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 146 л.с. и вариатором.

Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют в России до конца 2019 года. Спецификации модели для российского рынка уже обнародованы, из которых стало известно, что дизеля в моторной гамме у "рафика" не будет.

Серийное производство автомобиля запустят 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге, в этот же день компания обещала поделиться информацией о комплектациях.