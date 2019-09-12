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Студент ВШЭ Егор Жуков попал в список причастных к экстремизму физлиц 14:18
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12.09.2019 14:18
Рубрика: Происшествия

Студент ВШЭ Егор Жуков попал в список причастных к экстремизму физлиц

Текст: Иван Петров

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по делу о массовых беспорядках в столице, в список причастных к экстремистской деятельности лиц. Фамилия студента появилась под номером 3366 в перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест

Не так давно Жукова перевели под домашний арест, а после следствие признало его непричастным к массовым беспорядкам и прекратило его уголовное преследование по этой статье. В то же время СК предъявил Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Егору Жукову 21 год, он учится на четвертом курсе департамента политической науки факультета социальных ВШЭ, а также является видеоблогером. Он был одним из арестованных по делу о массовых беспорядках, которые произошли в Москве на несогласованной акции 27 июля. "Российская газета" ранее подробно рассказывала об этом молодом человеке.

Внесение в список действующих террористов и экстремистов означает, что Жуков не сможет пользоваться банковскими счетами - все они должны быть заблокированы.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Росфинмониторинг
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