Tesla Model S в "Зелёном аду": салон на 7 мест и прицел на рекорд

Со вчерашнего дня Tesla Model S, замеченная на Нюрбургринге, не даёт покоя ни журналистам автомобильных СМИ, ни поклонникам марки. На крышке багажника электроседана есть шильдик с указанием модификации "P100D+", но модель "с плюсом" в названии исчезла из гаммы давно… Масла в огонь подлил Илон Маск, написав в своём Twitter, что у обсуждаемой Tesla в салоне 7 мест.

Версия P100D+, вероятно, будет самой производительной в линейке доступных к покупке модификаций. На самом деле увеличить мощность электромоторов не сложно, сложно найти баланс между производительностью и расходом энергии.

Похоже, что именно P100D+ будет пытаться побить рекорд прохождения круга, принадлежащий новому Porsche Taycan. Сегодня компания Tesla обнародовала видео и результаты заезда по треку Laguna Seca, где Model S показала время 1 минута 36,55 секунды, что на секунду быстрее, чем предыдущий рекорд для четырёхдверного седана.

Сегодня, 12 сентября, Илон Маск сообщил, что у загадочного прототипа, замеченного на Нюрбургринге, 7 посадочных мест. Предполагается, что у электроседана новая силовая установка, которая состоит из трёх электромоторов, а не двух. Видимо, что в Tesla решили утереть нос и Skoda Kodiaq RS - семиместному рекордсмену "Северной петли". Ожидается, что команда Илона Маска будет проводить заезд 21 сентября.