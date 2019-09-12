Видео: как Анджелину Джоли превращают в Малефисенту

В официальном Instagram компании Disney опубликовано небольшое, но эффектное видео, на котором многодетная мать и лауреатка "Оскара" Анджелина Джоли преображается в злую колдунью несчастной судьбы Малефисенту.

В данном случае - для второй части линейки, картины "Малефисента: Владычица тьмы".

Процесс накладывания грима показав "с нуля" - актрисе делают высокие скулы, заплетают туго косы, накладывают рога, далее - накладные зубы. Которыми в финале ролика Энджи хищно улыбается, делая страшные глаза.

В комментариях - множество одобрительных реплик. Количество просмотров видео близится к двум миллионам.

"Владычица тьмы" выйдет в российский прокат 17 октября.

Ранее сообщалось, что уважаемая американская актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая в фильме королеву Ингрит, приедет в Россию - представить картину лично.