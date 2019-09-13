Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с ОАЭ

"Нас связывают давние добрые, более того - дружеские отношения. И я искренне рад встречать вас в Беларуси", - констатировал белорусский лидер, обратив внимание на тот факт, что между двумя странами, будь то экономика или политика, нет никаких проблем или спорных вопросов.

Выразив убеждение, что двусторонние связи будут и дальше развиваться в дружеском направлении, Лукашенко сделал акцент на том факте, что фундаментом любых политических отношений является экономика. "Здесь нам есть над чем работать. Уверен, что ваш визит придаст серьезную динамику в торгово-экономическом, инвестиционном отношении", - заявил президент, признав, что "закрытых тем и закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет".

Руководитель РБ особо отметил, что это первый визит в Минск наследного принца. "Вы только что сказали, что вам понравилось в Беларуси и понравились наши люди. В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть", - гостеприимно предложил гостю президент. "В Беларуси вы в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом", - добавил Лукашенко.

В свою очередь наследный принц Абу-Даби выразил слова особой благодарности за радушие и теплый прием, оказанные ему. "Сказать просто "спасибо" недостаточно, чтобы выразить все мои чувства. Я действительно очень благодарен за теплый прием, который нам оказан, - сказал наследный принц. - Я побывал во многих государствах, но, поверьте мне, здесь я чувствую себя как дома".