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13.09.2019 09:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Приморье нашли медведя-автолюбителя

Текст: Анна Бондаренко

Проверка фотоловушек, установленных на территории "Земли леопарда", добавило в копилку ученых уникальных кадров с участием животных. На этот раз, сообщает пресс-служба национального парка, в объектив камеры, установленной рядом с кабиной старого грузовика, попали гималайский медведь, амурский тигр и несколько других животных.

Фото: iStock
В Приморье фотоловушка сняла процесс тигриного "селфи"

Проржавевшая кабина советского грузовика ГАЗ-66 стоит в лесу уже несколько десятилетий. Обнаружив ее, ученые нацпарка решили узнать, привлекает ли как-то этот объект диких животных.

Кабину облюбовал гималайский медведь, который провел в ней в общей сложности несколько часов. Здесь он ел, прятался от солнца и от дождя. Побывал здесь также амурский тигр, бурундуки и птицы.

Как пояснил сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш, популярность кабины среди животных неслучайна:

"Она ярко выделяется на общем лесном фоне и хорошо заметна местным "жителям", которые привыкли к необычному объекту. Забытый людьми предмет может выполнять функцию меточной площадкой, где звери оставляют мочу и шерсть, обмениваясь информацией о своем виде, поле и возрасте. Поиск пары, заявление о хозяйских правах на территорию - в метках могут содержаться самые разные важные сообщения", - приводятся его слова в сообщении.

Кстати

На "Земле леопарда" идет постоянный фотомониторинг - за жизнью обитателей нацпарка в автоматическом режиме следят около 400 камер. Это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек, достигает 360 тысяч гектаров, что в почти в полтора раза больше площади Москвы.

Камеры, которые срабатывают на движение или тепло, устанавливают с промежутками в три-пять километров на точках мониторинга с разных сторон звериной тропы. Они фиксируют хищников с обоих боков, что важно для их идентификации. Животные не только любят делать "селфи", но и периодически "покушаются" на аппаратуру, выводя ее из строя. За этим были замечены любопытный медведь, тигрята, вытащившие флэш-карту, и даже дятел, продолбивший защитную пластину.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
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