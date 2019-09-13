Путин: "Слюнтяй" не может возглавлять государство

Президент России Владимир Путин посетил в четверг дагестанское село Ботлих, где встретился с ополченцами, которые 20 лет назад дали жесткий отпор международным террористам, вторгшимся в республику.

Во время визита в Дагестан, Владимир Путин возложил цветы к мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района, погибшим в годы ВОВ, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах. Президент пообщался с жителями и ополченцами, поблагодарив за то, что 20 лет назад дали отпор террористам. По словам главы государства, для всей России было важно показать международным бандам, что народ не с ними.

Во время встречи один из местных жителей признался, что в Дагестане гордятся таким президентом. Путин ответил, что при таких людях - красивых, добрых и мужественных - в России не может быть "какой-то слюнтяй" во главе государства. Он также подчеркнул, что именно люди дают силы и мужество президенту.

Напомним, в этом году на "Прямой линии" жители Ботлиха попросили Владимира Путина о статусе ветеранов боевых действий для дагестанских ополченцев, а также пригласили в гости. В августе был подписан соответствующий закон, а в сентябре президент посетил героическое село.