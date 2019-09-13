Трамп исключил возможность назначения Помпео помощником по нацбезопасности

Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на пост помощника главы государства по национальной безопасности. Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Трамп назвал Помпео "фантастическим" и подчеркнул, что они прекрасно ладят, а взгляды на многое совпадают. "Но он предпочел бы, чтобы там был кто-то еще", - цитирует ТАСС президента.

Говоря о должности помощника по нацбезопасности, глава Белого дома отметил, что это отличная работа и многие ее хотят. По его словам, очень весело и просто работать с Дональдом Трампом. "Знаете, почему это просто? Потому что я принимаю все решения", - отметил Трамп.

Напомним, в четверг появилась информация, что президент США рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона. Эту информацию распространил телеканал CNN, отметив, что глава Белого дома сейчас обсуждает данную возможность с другими сотрудниками.