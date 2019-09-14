Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до восьми

В больнице в Ярославле скончалась восьмая жертва ДТП с участием автобуса ПАЗ.

Как сообщили в следственном управлении по региону, в больнице умерла женщина 1948 года рождения.

- К сожалению, характер и тяжесть множественных травм, а также возраст пациентки привели к таким печальным последствиям, - пояснил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. - Специалисты областной больницы сделали все возможное для ее спасения. Была проведена операция, которая длилась несколько часов, но, к сожалению, организм не выдержал.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании родственникам погибших и пострадавшим материальной помощи. Средства будут выделены из резервного фонда правительства области. Родственники погибших получат по миллиону рублей. Пострадавшие - по сто тысяч.

- Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих, - написал глава региона в Instagram.

Авария, унесшая жизни восьми человек, произошла утром 14 сентября на дороге Ярославль - Иваново. Грузовик MAN выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ.