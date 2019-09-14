Названа причина столкновения автобуса с грузовиком под Ярославлем

Авария под Ярославлем с многочисленными жертвами, по предварительным данным, произошла из-за выехавшего на встречную полосу грузовика.

"По предварительным данным, в 11.00 на 20-м километре автодороги Ярославль - Заячий холм - Иваново водитель, управляя грузовой автомашиной MAN, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГИБДД РФ.

По данным департамента здравоохранения Ярославской области, в результате аварии погибли девять человек и около тридцати пострадали, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализируются в ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева.

Следственное управление СК РФ по Ярославской области начало проверку по факту ДТП.