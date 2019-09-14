Опубликовано видео с места смертельной аварии под Ярославлем

Появилось видео с места столкновения пассажирского автобуса и фуры в Ярославской области.

По информации СК РФ, на месте ДТП работают следователи и криминалисты следственного управления по Ярославской области. Их действия координирует прибывший на место происшествия руководитель регионального следственного управления Александр Соболев.

- В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - будет назначен ряд экспертиз, а также проведен комплекс иных следственных действий, которые позволят установить объективную картину произошедшего и причины ДТП, - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

Авария, в которой погибли семь человек и больше двадцати пострадали, произошла утром 14 сентября на дороге Ярославль - Иваново. Неподалеку от поселка Заячий Холм Гаврилов-Ямского района фура выехала на полосу встречного движения и в лоб столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим в Гаврилов-Ям.