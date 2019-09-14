После ДТП с семью погибшими под Ярославлем возбудили два дела

Следственные органы СК РФ расследуют дело, возбужденное по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), следственная часть УМВД РФ по региону - по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, лобовое столкновение автобуса ПАЗ с фурой произошло в одиннадцатом часу утра на дороге Ярославль - Иваново.

- На настоящий момент известно, что произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ с выехавшим на встречную полосу грузовиком, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

В аварии погибли семь человек. Информация о количестве пострадавших до сих пор разнится: по данным областных властей и СК, пострадало примерно двадцать человек, по данным УМВД - 28.

В правительстве области сообщили, что все пострадавшие размещены в больницах региона. В частности, 15 человек поступили в ярославскую больницу скорой медпомощи имени Соловьева, один ребенок с рваной раной ушной раковины находится в детской областной больнице, еще двое - в областной клинической больнице. Шестеро были доставлены в Гаврилов-Ямскую ЦРБ, где после осмотра от госпитализации отказались.

На месте аварии погибли пять пассажирок автобуса и оба водителя - автобуса и грузовика.

Ярославский губернатор Дмитрий Миронов выразил соболезнования родственникам погибших и заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.