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16.09.2019 12:57
Рубрика: Общество

Получено цветное изображение первой межзвездной кометы

Текст: Денис Передельский
Фото: Gemini Observatory / NSF / AURA Фото: Gemini Observatory / NSF / AURA
Фото: Gemini Observatory / NSF / AURA

Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.

Как сообщает Phys.org, снимки были получены в ночь с 9 на 10 сентября 2019 года при помощи инструмента Gemini Multi-Object Spectrograph.

Фото: NASA, ESA, R. Ellis (Caltech), HUDF 2012 Team via AP
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Он установлен на телескопе "Джемини-Север", расположенном на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. Ученые использовали мультиобъектный спектрограф, который позволил получить четыре снимка в красном и зеленом фильтрах.

Уникальная межзвездная комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года. Напомним, это первая в истории наблюдений комета, прилетевшая из-за пределов Солнечной системы.

"Это изображение было получено благодаря способности "Джемини" быстро корректировать свои наблюдения и реагировать на объекты, которые имеют очень узкие окна видимости, - говорит Эндрю Стивенс из обсерватории "Джемини", координатор наблюдений. - Нам пришлось изрядно потрудиться, поскольку окончательные детали мы получили только в три часа утра, а наблюдения начали уже в 4:45".

На снимке виден очень ярко выраженный хвост, свидетельствующий о выбросе газа, что и помогло идентифицировать объект в качестве кометы. Это первый случай, когда межзвездный гость, попавший в нашу Солнечную систему, столь четко показал свой хвост.

Напомним, другим межзвездным гостем был объект сигарообразной формы Оумуамуа. Он представлял собой очень вытянутый астероид, который не демонстрировал никаких признаков выброса газа со своей поверхности.

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