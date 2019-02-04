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04.02.2019 16:15
Рубрика: Общество

Озвучена новая версия происхождения сигарообразного объекта Оумуамуа

Текст: Денис Передельский
Фото: ESO / M. Kornmesser Фото: ESO / M. Kornmesser
Фото: ESO / M. Kornmesser

Астроном космического агентства NASA Зденек Секанина предложил новую версию происхождения Оумуамуа, согласно которой этот таинственный сигарообразный объект является обломком распавшейся кометы.

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.org, коротко о нем рассказывает Science Alert. Межзвездный объект Оумуамуа вызывает огромный научный интерес не только своей странной формой.

Фото: China National Space Administration (CNSA) via CNS/AFP/File
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В разное время его классифицировали и как комету, и как астероид. Некоторые предполагали, что это может быть космический корабль. В новом исследовании доктор Зденек Секанина из Лаборатории реактивного движения NASA предлагает более простое объяснение.

По его мнению, Оумуамуа - это не отдельный уникальный объект, а всего лишь обломок какого-то тела, например, кометы. Секанина ссылается на более ранние работы астронома Джона Э. Бортля. Тот установил, что некоторые кометы могут распасться на части при максимальном приближении к Солнцу.

Бортль писал, что в этом случае обломки, состоящие из слабо связанных между собой пылевых зерен, могут иметь экзотическую форму, особые хаотические вращательные свойства и чрезвычайно высокую пористость. Они не проявляют признаков дегазации.

Секанина говорит, что описание Бортля идеально подходит к Оумуамуа. Ведь первое, на что обратили внимание ученые всего мира, - это странная сигарообразная форма объекта.

Кроме того, Оумуамуа в период наблюдения отличался беспорядочным вращением, которое "списали" на воздействие солнечной радиации, и негравитационным ускорением по мере приближения к Солнцу.

Секанина призвал коллег поднять архивные данные и еще раз внимательно их изучить. Ученый считает, что в них может быть запечатлен момент распада кометы, обломком которой и является Оумуамуа.

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