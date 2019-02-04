Озвучена новая версия происхождения сигарообразного объекта Оумуамуа

Астроном космического агентства NASA Зденек Секанина предложил новую версию происхождения Оумуамуа, согласно которой этот таинственный сигарообразный объект является обломком распавшейся кометы.

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.org, коротко о нем рассказывает Science Alert. Межзвездный объект Оумуамуа вызывает огромный научный интерес не только своей странной формой.

В разное время его классифицировали и как комету, и как астероид. Некоторые предполагали, что это может быть космический корабль. В новом исследовании доктор Зденек Секанина из Лаборатории реактивного движения NASA предлагает более простое объяснение.

По его мнению, Оумуамуа - это не отдельный уникальный объект, а всего лишь обломок какого-то тела, например, кометы. Секанина ссылается на более ранние работы астронома Джона Э. Бортля. Тот установил, что некоторые кометы могут распасться на части при максимальном приближении к Солнцу.

Бортль писал, что в этом случае обломки, состоящие из слабо связанных между собой пылевых зерен, могут иметь экзотическую форму, особые хаотические вращательные свойства и чрезвычайно высокую пористость. Они не проявляют признаков дегазации.

Секанина говорит, что описание Бортля идеально подходит к Оумуамуа. Ведь первое, на что обратили внимание ученые всего мира, - это странная сигарообразная форма объекта.

Кроме того, Оумуамуа в период наблюдения отличался беспорядочным вращением, которое "списали" на воздействие солнечной радиации, и негравитационным ускорением по мере приближения к Солнцу.

Секанина призвал коллег поднять архивные данные и еще раз внимательно их изучить. Ученый считает, что в них может быть запечатлен момент распада кометы, обломком которой и является Оумуамуа.