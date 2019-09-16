Найдена ранее не издававшаяся песня Юлии Началовой

16 сентября, через полгода после смерти российской певицы и актрисы Юлии Началовой, трое ее родственников официально вступают в наследство - к ним переходят авторские права на песни артистки и часть ее четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Кутузовская ривьера".

И пока нет ясности по фильму о Юлии, появилась определенность по другим проектам, связанным с ее именем.

Как передает KP.RU, ссылаясь на экс-директора певицы Анну Исаеву, они заканчивают работу над "громким телевизионным проектом", который будет "очень необычным". Но без подробностей - по словам экс-директора, она пока не может их разглашать.

Плюс уже написана книга о Юлии, ее автором стала тетя певицы по отцу.

Ну и самое главное - этой осенью будет официально выпущена песня Началовой "Останься" - потенциальный хит "о котором никто не знал", обнаруженный на студии уже после похорон артистки.

"Так что Юлин голос мы еще услышим", - заверила представитель.

Что касается громкой ситуации с байопиком о Началовой, фильмом режиссера Андрея Загорского с бюджетом в сто миллионов и внебрачной дочерью Евгения Осина в главной роли, до конца этот вопрос так и не решен, - говорит Исаева. Поскольку ни к какому соглашению стороны не пришли - и родители певицы свое окончательное "да" опять не сказали.

"И если этого не произойдет, Загорский не сможет использовать музыку и имя Юлии", - уточнила представитель. Резюмируя, что тогда это будет "фильм уже не о Началовой".