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16.09.2019 15:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске рассказали подробности гибели восьми человек при пожаре

Текст: Ирина Штерман

Власти Красноярска сообщили подробности пожара в многоквартирном доме, в результате которого погибли восемь человек. Чиновники связывают трагедию с человеческим фактором, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя мэра Красноярска Владислава Логинова.

В Кузбассе при пожаре погибли три человека

По его словам, в квартире, где на ночь расположились восемь человек, входную дверь закрыли на ключ. При возникновении пожара хозяева и гости не смогли быстро открыть дверь и погибли.

- Эти сложности говорят о том, что ситуация связана с человеческим фактором, - цитирует агентство слова Логинова.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в квартире пятиэтажки по улице Гусарова произошел пожар. В огне погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Позже стало известно, что в результате ЧП погиб прокурор Лесосибирска Васили Федорцов вместе со своей семьей. Информацию об этом подтвердили в региональном ведомстве. Пожар также унес жизни семьи его сестры, которые приехали с детьми на выходные.

В качестве основной версии пожара следователи рассматривают короткое замыкание. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, специалисты, проводившие осмотр сгоревшего помещения, пришли к выводу, что проводка в квартире была старой и не выдерживала высокого напряжения. Однако в ту ночь жильцы подключили несколько бытовых приборов в одну сеть, в результате чего произошло замыкание и возгорание проводки. Это случилось ночью, когда хозяева и гости уже спали.

При этом рассматриваются и иные версии произошедшего. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина ход расследования взят на контроль центральным аппаратом ведомства. Для оказания помощи региональным коллегам на место выехали опытные криминалисты. Региональная прокуратура также следит за ходом расследования.

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