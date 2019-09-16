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16.09.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму осуждены виновники гибели экипажа плавкрана

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Кадры подводной съемки плавкрана с глубоководного аппарата. Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Кадры подводной съемки плавкрана с глубоководного аппарата. Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Кадры подводной съемки плавкрана с глубоководного аппарата. Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

В Крыму вынесен приговор сотрудникам филиала "Морспасслужба Росморречфлота". Они признаны виновными в гибели трех членов экипажа плавкрана в октябре 2016 года.

Обвинительный приговор вынесен экс-директору филиала Азово-Черноморского филиала "Морспасслужба Росморречфлота", капитану плавкрана "АСПТР-1" и капитану буксира "Меркурий". Они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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По версии следствия, с которой согласился суд, 12 октября 2016 года директор филиала "Морспасслужба Росморречфлота", капитан плавкрана "АСПТР-1" и капитан буксира "Меркурий" нарушили правила буксировки плавкрана, который прокладывал трубы на дне моря в районе поселка Гурзуф. Во время шторма его вынесло на мель, и он получил повреждения корпуса. Экипаж попытался своими силами залатать пробоины, а затем в обход существующих норм и правил начал буксировку плавкрана на капремонт в порт Севастополя. Но в трех километрах от Ласточкиного гнезда плавкран затонул. Во время спасательных работ удалось спасти пять человек экипажа, еще трое пропали без вести и признаны судом погибшими.

Следователи собрали достаточно доказательств вины фигурантов дела: для этого было проведено более 100 следственных и процессуальных действий, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших свыше 50 человек, назначены и проведены сложные экспертизы, в том числе - комплексная эксплуатационно-техническая судебная экспертиза.

Приговором суда экс-директор филиала приговорен к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься управлением и эксплуатацией морского и иного транспорта в течение трех лет. Капитаны плавкрана и буксира приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселения каждый. Приговор суда вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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