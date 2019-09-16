В Кремле рассказали про план продолжения интеграции России и Беларуси

В Кремле заявили о согласовании большей части плана дальнейшей интеграции России и Беларуси.

"В Санкт-Петербурге президенты поручили правительствам доработать такой совместный план действий. Он по большей части уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон. Это план по продолжению шагов в рамках интеграции", - прокомментировал журналистам информацию издания "КоммерсантЪ" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока план не публиковался и не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер", - добавил он.

"В тот момент, когда правительства будут докладывать об этом президентам... станет известно и о "дорожной карте"", - заключил представитель Кремля. На вопрос о сроках Песков сказал: "Президенты в Санкт-Петербурге говорили: до нового года, но конкретно пока договоренности нет".