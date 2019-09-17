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17.09.2019 11:35
Рубрика: Легковые авто

Haval F7x начали выпускать в Тульской области

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Автозавод компании Great Wall расширил производственную линейку за счет купе-кроссовера Haval F7x. Об этом говорит снимок, опубликованный порталом "Китайские автомобили". На нем видно, что десятки новых машин стоят рядом с одним из помещений на территории предприятия. Интересно, что в кадр попали SUV только двух цветов - белого и черного.

Официально, впрочем, старт производства Haval F7x в компании пока не подтверждают. Как сообщили "РГ" в пресс-службе бренда, "запуск планируется в ближайшее время".

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Тем временем стали известны ориентировочные сроки выхода модели на рынок. Дилеры ожидают первые автомобили уже в конце сентября, в октябре на них могут объявить цены, а в ноябре - начать продажи. Предположительно это произойдет в ходе Дней открытых дверей. Точно такая же схема была опробована маркетологами Haval и в случае с кроссовером F7. Напомним, эта модель за считанные месяцы вошла в топ-10 самых популярных китайских автомобилей в России. Стоят такие машины от 1,449 до 1,819 млн рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что в начале сентября представительство китайской компании сертифицировало F7x для российского рынка. Из этого документа стало известно, что новинка получит те же турбомоторы Great Wall 1.5 и 2.0 на 150 и 190 л.с. соответственно и 7-ступенчатые "роботы" с двумя мокрыми сцеплениями.

Отличий у двух машин в характеристиках и оснащении мало. F7x на 5 мм короче стандартного кроссовера и на 35 мм ниже. Ширина и колесная база остались прежними.

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#Haval