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05.09.2019 06:31
Рубрика: Легковые авто

Haval сертифицировал в России еще один новый кроссовер

Текст: Андрей Полухин
Фото: Андрей Полухин / РГ Фото: Андрей Полухин / РГ
Фото: Андрей Полухин / РГ

Купе-кроссовер Haval F7x готов к выходу на российский рынок. Компания получила на эту модель Одобрение типа транспортного средства и теперь может заниматься ее производством и продажей.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Строго говоря, речь идет об обновлении ОТТС, которое Haval выдавали на кроссовер F7. Купе-SUV просто вписали в этот документ - тем более что отличий у двух машин в характеристиках и оснащении крайне мало.

F7x на 5 мм короче стандартного кроссовера и на 35 мм ниже. Ширина и колесная база остались прежними. В снаряженном состоянии купе чуть легче - на 32 кг. Во всем остальном документ даже не пришлось редактировать. Новинка получит те же турбомоторы Great Wall 1.5 и 2.0 на 150 и 190 л.с. соответственно и 7-ступенчатые "роботы" с двумя мокрыми сцеплениями.

Фото: Пресс-служба Chery.
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Напомним, внешне F7 и F7x отличаются лишь формой кузова. При этом ожидается, что купе-кроссовер получит некоторые опции, которые не достались первой модели - в частности, цифровую приборную панель и систему мониторинга "слепых зон".

До сих пор на тульском заводе Haval собирали только кроссовер F7. По последней информации из компании, за смену с конвейера сходило до 60 машин. Тем не менее дефицит некоторых комплектаций модели сохраняется. Всего с мая по июль компания реализовала в России 513 F7.

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#Haval