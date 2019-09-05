Haval сертифицировал в России еще один новый кроссовер

Купе-кроссовер Haval F7x готов к выходу на российский рынок. Компания получила на эту модель Одобрение типа транспортного средства и теперь может заниматься ее производством и продажей.

Строго говоря, речь идет об обновлении ОТТС, которое Haval выдавали на кроссовер F7. Купе-SUV просто вписали в этот документ - тем более что отличий у двух машин в характеристиках и оснащении крайне мало.

F7x на 5 мм короче стандартного кроссовера и на 35 мм ниже. Ширина и колесная база остались прежними. В снаряженном состоянии купе чуть легче - на 32 кг. Во всем остальном документ даже не пришлось редактировать. Новинка получит те же турбомоторы Great Wall 1.5 и 2.0 на 150 и 190 л.с. соответственно и 7-ступенчатые "роботы" с двумя мокрыми сцеплениями.

Напомним, внешне F7 и F7x отличаются лишь формой кузова. При этом ожидается, что купе-кроссовер получит некоторые опции, которые не достались первой модели - в частности, цифровую приборную панель и систему мониторинга "слепых зон".

До сих пор на тульском заводе Haval собирали только кроссовер F7. По последней информации из компании, за смену с конвейера сходило до 60 машин. Тем не менее дефицит некоторых комплектаций модели сохраняется. Всего с мая по июль компания реализовала в России 513 F7.